Литва приобретет 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer

На минувшей неделе Еврокомиссия заключила с этими компаниями предварительные договора, однако их отдельно еще должны одобрить страны Евросоюза. ЕК договорилась о приобретении у BioNTech и Pfizer 200 млн доз вакцины от коронавируса. Также заключено соглашение о резерве еще 100 млн доз.

Руководитель Госслужбы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис ранее сообщал BNS, что из дополнительного резерва Литве может достаться 620 тыс. доз.

Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины.

Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от Covid-19, о которых вела переговоры ЕК.

Кабмин принял решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.