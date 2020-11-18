В России в ковидном госпитале взорвался кислород

РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что в больнице произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подавали кислород.

По сообщениям очевидцев, в инфекционной больнице в Коммунарке сначала «раздался громкий звук», а потом началось задымление. Информацию подтвердили в МЧС — подразделения уже следуют к месту инцидента. По предварительной информации — разорвало трубу с кислородом. pic.twitter.com/AygrGDn9Fv

Очевидец рассказал РБК, что слышал громкий звук, похожий на взрыв, после чего увидел клубы дыма над больницей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что взрыв не отразился на работе больницы. По информации агентства в этом помещении во время взрыва никого не было.