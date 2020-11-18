В России в ковидном госпитале взорвался кислород

В больнице № 40 в поселке Коммунарка в Новой Москве, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, разорвало трубу, по которой поступал кислород, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что в больнице произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подавали кислород.
По сообщениям очевидцев, в инфекционной больнице в Коммунарке сначала «раздался громкий звук», а потом началось задымление. Информацию подтвердили в МЧС — подразделения уже следуют к месту инцидента. По предварительной информации — разорвало трубу с кислородом. pic.twitter.com/AygrGDn9Fv— РБК (@ru_rbc) November 18, 2020
Очевидец рассказал РБК, что слышал громкий звук, похожий на взрыв, после чего увидел клубы дыма над больницей.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что взрыв не отразился на работе больницы. По информации агентства в этом помещении во время взрыва никого не было.