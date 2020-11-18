Ср, 18.11.2020
Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латвиец и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валге. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я - житель Эстонии. живущий в Валке Дзинтарс
живущий в Валке Дзинтарс
1

В России в ковидном госпитале взорвался кислород

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В больнице № 40 в поселке Коммунарка в Новой Москве, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, разорвало трубу, по которой поступал кислород, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что в больнице произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подавали кислород.

Очевидец рассказал РБК, что слышал громкий звук, похожий на взрыв, после чего увидел клубы дыма над больницей. 

ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что взрыв не отразился на работе больницы. По информации агентства в этом помещении во время взрыва никого не было.

Последние новости

НАВЕРХ
Back