Boeing 737 Max, чьи катастрофы унесли 346 жизней, получил разрешение на полеты

Регуляторы гражданской авиации США вновь допустили к полетам авиалайнер Boeing 737 Max, который после двух катастроф был временно снят с эксплуатации в марте 2019 года, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Этот шаг необходим, чтобы дать новую надежду корпорации, которая оказалась в глубоком кризисе из-за двух авиакатастроф и пандемии.
В сообщении регулятора подчеркивается, что самолеты смогут начать полеты только после того, как управление утвердит новые программы обучения пилотов для полетов на 737 MAX, а авиакомпании предпримут дополнительные меры по техническому обслуживанию.
Напомним, что две авиакатастрофы Boeing 737 Max - в Индонезии и Эфиопии - произошли с перерывом всего в пять месяцев и унесли 346 жизней.
Причиной были объявлены недостатки программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS, в результате которых самолет вскоре после взлета мог войти в штопор.