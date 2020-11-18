Boeing 737 Max, чьи катастрофы унесли 346 жизней, получил разрешение на полеты

Этот шаг необходим, чтобы дать новую надежду корпорации, которая оказалась в глубоком кризисе из-за двух авиакатастроф и пандемии.

В сообщении регулятора подчеркивается, что самолеты смогут начать полеты только после того, как управление утвердит новые программы обучения пилотов для полетов на 737 MAX, а авиакомпании предпримут дополнительные меры по техническому обслуживанию.

Напомним, что две авиакатастрофы Boeing 737 Max - в Индонезии и Эфиопии - произошли с перерывом всего в пять месяцев и унесли 346 жизней.