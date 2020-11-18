Ср, 18.11.2020
В одном из бомбоубежищ женщина устроила себе постель на сдвинутых скамейках. Это третья война в ее жизни, и трое ее сыновей сейчас воюют на фронте. Она извиняется за то, что ей нечем нас угостить. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Boeing 737 Max, чьи катастрофы унесли 346 жизней, получил разрешение на полеты

ФОТО: Reuters/ScanPix

Регуляторы гражданской авиации США вновь допустили к полетам авиалайнер Boeing 737 Max, который после двух катастроф был временно снят с эксплуатации в марте 2019 года, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Этот шаг необходим, чтобы дать новую надежду корпорации, которая оказалась в глубоком кризисе из-за двух авиакатастроф и пандемии.

В сообщении регулятора подчеркивается, что самолеты смогут начать полеты только после того, как управление утвердит новые программы обучения пилотов для полетов на 737 MAX, а авиакомпании предпримут дополнительные меры по техническому обслуживанию.

Напомним, что две авиакатастрофы Boeing 737 Max - в Индонезии и Эфиопии - произошли с перерывом всего в пять месяцев и унесли 346 жизней.

Причиной были объявлены недостатки программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS, в результате которых самолет вскоре после взлета мог войти в штопор.

Последние новости

НАВЕРХ
Back