В США одобрили первый тест на Covid-19, который можно сделать дома самостоятельно

Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) дало экстренное разрешение на применение первого экспресс-теста на Covid-19, сообщает The New York Times.
Этот новый тест – шаг к расширению тестирования на Covid-19 вне медицинских учреждений. Он предназначен для людей с симптомами болезни. Результат такого теста можно получить в течение получаса.
Набор включает стерильные палочки для проведения мазка, пробирку для полученного мазка и диагностическое устройство, которое работает от батареек. Его стоимость достигает 50 долларов.
Для проведения такого теста человек должен самостоятельно взять у себя мазок из носа. В течение 30 минут результат появляется на светодисплее тестовой установки.