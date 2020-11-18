Ср, 18.11.2020
Призываю всех подумать о себе, своих родных, соседях, друзьях, ограничить контакты, не посещать, не собираться. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В США одобрили первый тест на Covid-19, который можно сделать дома самостоятельно

Тест на Covid-19.

ФОТО: AP/Scanpix

Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) дало экстренное разрешение на применение первого экспресс-теста на Covid-19, сообщает The New York Times.

Этот новый тест – шаг к расширению тестирования на Covid-19 вне медицинских учреждений. Он предназначен для людей с симптомами болезни. Результат такого теста можно получить в течение получаса. 

Набор включает стерильные палочки для проведения мазка, пробирку для полученного мазка и диагностическое устройство, которое работает от батареек. Его стоимость достигает 50 долларов. 

Для проведения такого теста человек должен самостоятельно взять у себя мазок из носа. В течение 30 минут результат появляется на светодисплее тестовой установки.

Последние новости

НАВЕРХ
Back