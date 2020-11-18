Празднование в Латвии, протесты в Берлине и смерть в Дубае. Все, что вы могли пропустить 18 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус.
- В Латвии зарегистрировано 442 новых случая Covid-19, пять человек скончались.
- За сутки в Литве выявлено 1935 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека.
- В 12 школах Риги учителя уволились из-за напряженности, вызванной Covid-19.
- Российские бобслеисты не будут стартовать в Сигулде.
- Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от Covid-19 до 95%.
- В Берлине прошла акция против ограничений из-за Covid-19. Полиция применила водометы.
- Литва приобретет 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer.
- Почти половина выявленных случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге. В Даугавпилсе растет число заболевших.
- В России в ковидном госпитале взорвался кислород.
- В США одобрили первый тест на Covid-19, который можно сделать дома самостоятельно.
Другие события дня:
- Boeing 737 Max, чьи катастрофы унесли 346 жизней, получил разрешение на полеты.
- Мэр Риги призвал продолжать перемены, начатые 102 года назад.
- В Видземе машина, возможно, наехала на женщину, которая лежала на дороге. Она погибла на месте.
- Пилот, который летал на джетпаках, разбился в Дубае.
- Владимиру Путину разрешили ввести миротворцев в Нагорный Карабах.
- Служба спасения получила вызов о попытке самоубийства на Каменном мосту.
- "Нарушения и фальсификации на выборах": Трамп уволил ответственного за кибербезопасность.
- Осуждены виновные в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.
Немного легких новостей отвлечься:
- Майрис Бриедис получил награду "Рижанин года".
- Москва больше не входит в список самых дорогих городов мира.
- Осторожнее на дорогах! Мишка перебежал дорогу рейсовому автобусу.
- 25-летняя звезда ТНТ Павел Комаров: театр с 11 лет и съемки с Настей Ивлеевой
- В Китае 61-летний британец спас тонущую девушку. Никто, кроме него, не прыгнул в воду - почему?