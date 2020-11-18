Ср, 18.11.2020
В одном из бомбоубежищ женщина устроила себе постель на сдвинутых скамейках. Это третья война в ее жизни, и трое ее сыновей сейчас воюют на фронте. Она извиняется за то, что ей нечем нас угостить. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
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  • Празднование в Латвии, протесты в Берлине и смерть в Дубае. Все, что вы могли пропустить 18 ноября

Празднование в Латвии, протесты в Берлине и смерть в Дубае. Все, что вы могли пропустить 18 ноября

ФОТО: rus.tvnet.lv

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Коронавирус.

  • В Латвии зарегистрировано 442 новых случая Covid-19, пять человек скончались.
  • За сутки в Литве выявлено 1935 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека.
  • В 12 школах Риги учителя уволились из-за напряженности, вызванной Covid-19.
  • ​Российские бобслеисты не будут стартовать в Сигулде.
  • Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от Covid-19 до 95%.
  • В Берлине прошла акция против ограничений из-за Covid-19. Полиция применила водометы.
  • Литва приобретет 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer.
  • Почти половина выявленных случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге. В Даугавпилсе растет число заболевших.
  • В России в ковидном госпитале взорвался кислород.
  • В США одобрили первый тест на Covid-19, который можно сделать дома самостоятельно.

Другие события дня:

  • Boeing 737 Max, чьи катастрофы унесли 346 жизней, получил разрешение на полеты.
  • Мэр Риги призвал продолжать перемены, начатые 102 года назад.
  • В Видземе машина, возможно, наехала на женщину, которая лежала на дороге. Она погибла на месте.
  • Пилот, который летал на джетпаках, разбился в Дубае.
  • Владимиру Путину разрешили ввести миротворцев в Нагорный Карабах.
  • Служба спасения получила вызов о попытке самоубийства на Каменном мосту.
  • "Нарушения и фальсификации на выборах": Трамп уволил ответственного за кибербезопасность.
  • Осуждены виновные в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Майрис Бриедис получил награду "Рижанин года".
  • Москва больше не входит в список самых дорогих городов мира.
  • Осторожнее на дорогах! Мишка перебежал дорогу рейсовому автобусу.
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