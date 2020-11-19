В Латвии зарегистрировано 366 новых случаев Covid-19, четыре человека скончались

В среду, 18 ноября, в Латвии выявлено 366 новых случаев Covid-19, четыре человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Два умерших пациента входили в возрастную группу 65-75 лет, еще два - 85-95 лет. С начала пандемии в Латвии скончался 141 человек, инфицированный Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 3323 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 11 722 человек, к 17 ноября выздоровели 1557 человек.