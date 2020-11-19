За сутки в Литве выявлено 1680 новых случаев Covid-19, скончались еще 18 человек

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 18 человек.

По иным причинам скончались 11 зараженных.

В целом с началом пандемии в Литве выявлено 40 492 случая заражения коронавирусом. Продолжают болеть 30 тыс. человек, 10 тыс. выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончался 341 человек, по иным причинам умерли 16 зараженных.

За минувшие сутки в Литве было сделано 13 134 пробы на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии, составляет 1,226 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 7152 теста на коронавирус, позитивный результат дали 414 первичных теста (5,8%).

По состоянию на утро 19 ноября госпитализированы 112 пациентов с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены семь пациентов.