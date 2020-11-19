Концерты, прогулки в Огре и купание: как местные звезды отметили 18 ноября

Исполнительница Антра Стафецка устроила перформанс на улицах Огре.

Дрэг-квин Амуна Давис спел гимн.

Инфлюенсер Катрина Саулите тоже поздравила Латвию.

Армандс Симсонс устроил заплыв в ноябре.

Организатор мероприятий Синдия Уайлд изучает новые факты о Латвии.

Актер Интарс Решетин с семьей отправился к Памятнику свободы.

Ребека Коха со своим мужем тоже отпраздновали День независимости Латвии.

Теледива Рута Двинска показала, что для нее значит Латвия.

Ренарс Зелтиньш вместе с семьей тоже возложил цвету у Памятника свободы.

Маркус Рива поделился детскими снимками.

Теледива Анна Розите поделилась мыслями о здоровье.

Дуэт Dvīnes оделись празднично.

Солистка группы Astro'n'out Мара Упмане-Холштейне выступила на телевидении.

Интарс Бусулис

Спортсменка Лаура Икауниеце присоединилась к поздравлениям.

Актриса Иева Флоренце-Виксне очень нежно поздравила свою Родину.

Фитнес Модель Юта Валдмане тоже была в Огре.

Ренарс Кауперс и Prāta Vētra дали праздничный концерт.

Политик Хосам Абу Мери поделился мыслями о празднике.

Телеведущий Марис Григалис вместе с семьей поздравил Латвию со 102-летием.

Лиене Кивича и Андрис Кивичс отметили праздник по-семейному.