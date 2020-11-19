Концерты, прогулки в Огре и купание: как местные звезды отметили 18 ноября

18 ноября Латвия отметила 102-летие. Предлагает узнать, как этот день провели местные знаменитости.
Исполнительница Антра Стафецка устроила перформанс на улицах Огре.
Дрэг-квин Амуна Давис спел гимн.
Инфлюенсер Катрина Саулите тоже поздравила Латвию.
Армандс Симсонс устроил заплыв в ноябре.
Организатор мероприятий Синдия Уайлд изучает новые факты о Латвии.
Актер Интарс Решетин с семьей отправился к Памятнику свободы.
Ребека Коха со своим мужем тоже отпраздновали День независимости Латвии.
Теледива Рута Двинска показала, что для нее значит Латвия.
Ренарс Зелтиньш вместе с семьей тоже возложил цвету у Памятника свободы.
Маркус Рива поделился детскими снимками.
Теледива Анна Розите поделилась мыслями о здоровье.
Дуэт Dvīnes оделись празднично.
Солистка группы Astro'n'out Мара Упмане-Холштейне выступила на телевидении.
Интарс Бусулис
Спортсменка Лаура Икауниеце присоединилась к поздравлениям.
Актриса Иева Флоренце-Виксне очень нежно поздравила свою Родину.
Фитнес Модель Юта Валдмане тоже была в Огре.
Ренарс Кауперс и Prāta Vētra дали праздничный концерт.
Политик Хосам Абу Мери поделился мыслями о празднике.
Телеведущий Марис Григалис вместе с семьей поздравил Латвию со 102-летием.
Лиене Кивича и Андрис Кивичс отметили праздник по-семейному.
Мадара Кивича поделилась снимком в купальнике.