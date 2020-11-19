Чт, 19.11.2020
Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латвиец и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валге. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я - житель Эстонии. живущий в Валке Дзинтарс
живущий в Валке Дзинтарс
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  • Концерты, прогулки в Огре и купание: как местные звезды отметили 18 ноября

Концерты, прогулки в Огре и купание: как местные звезды отметили 18 ноября

18 ноября Латвия отметила 102-летие. Предлагает узнать, как этот день провели местные знаменитости. 

Исполнительница Антра Стафецка устроила перформанс на улицах Огре.  

Дрэг-квин Амуна Давис спел гимн.  

Инфлюенсер Катрина Саулите тоже поздравила Латвию.  

Армандс Симсонс устроил заплыв в ноябре.  

Организатор мероприятий Синдия Уайлд изучает новые факты о Латвии. 

 

Актер Интарс Решетин с семьей отправился к Памятнику свободы.

Ребека Коха со своим мужем тоже отпраздновали День независимости Латвии.  

Теледива Рута Двинска показала, что для нее значит Латвия.  

Ренарс Зелтиньш вместе с семьей тоже возложил цвету у Памятника свободы.  

 

Маркус Рива поделился детскими снимками.  

Теледива Анна Розите поделилась мыслями о здоровье. 

 

Дуэт Dvīnes оделись празднично.  

 

Солистка группы Astro'n'out Мара Упмане-Холштейне выступила на телевидении.

Интарс Бусулис

Спортсменка Лаура Икауниеце присоединилась к поздравлениям.

Актриса Иева Флоренце-Виксне очень нежно поздравила свою Родину. 

Фитнес Модель Юта Валдмане тоже была в Огре. 

Ренарс Кауперс и Prāta Vētra дали праздничный концерт. 

Политик Хосам Абу Мери поделился мыслями о празднике. 

Телеведущий Марис Григалис вместе с семьей поздравил Латвию со 102-летием. 

Лиене Кивича и Андрис Кивичс отметили праздник по-семейному. 

Мадара Кивича поделилась снимком в купальнике. 

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