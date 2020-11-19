Суд ЕС уменьшил штраф литовской железнодорожной компании до 20 млн евро

Суд 18 ноября отклонил иск Lietuvos gelezinkeliai, которым компания стремилась аннулировать решение Еврокомиссии о назначении ей штрафа в размере 27,873 млн евро, однако сократил его до 20,069 млн евро.

"Решение уменьшит отрицательное влияние на компанию решения тогдашнего руководства в 2008 году разобрать эту важную ветку", - заявил генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

"Также очень важно, что с решением данной проблемы удалось восстановить хорошие отношения с нашими партнерами", - добавил он.

Штраф Еврокомиссии Lietuvos gelezinkeliai получила в конце октября 2017 года. Несмотря на судебный процесс, Lietuvos gelezinkeliai в январе 2018 года выплатили сумму штрафа, поэтому ей вернут 7,8 млн евро по решению суда.