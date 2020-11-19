Чт, 19.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Суд ЕС уменьшил штраф литовской железнодорожной компании до 20 млн евро

ФОТО: pexels.com

Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai, которая в 2008 году разобрала 19-километровый участок ветки от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяе до латвийской Реньге, злоупотребила доминирующим положением на литовском рынке грузоперевозок, подтвердил Европейский суд в Люксембурге (высшая инстанция Суда ЕС).

Суд 18 ноября отклонил иск Lietuvos gelezinkeliai, которым компания стремилась аннулировать решение Еврокомиссии о назначении ей штрафа в размере 27,873 млн евро, однако сократил его до 20,069 млн евро.

"Решение уменьшит отрицательное влияние на компанию решения тогдашнего руководства в 2008 году разобрать эту важную ветку", - заявил генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

"Также очень важно, что с решением данной проблемы удалось восстановить хорошие отношения с нашими партнерами", - добавил он.

Штраф Еврокомиссии Lietuvos gelezinkeliai получила в конце октября 2017 года. Несмотря на судебный процесс, Lietuvos gelezinkeliai в январе 2018 года выплатили сумму штрафа, поэтому ей вернут 7,8 млн евро по решению суда.

В конце 2019 года компания восстановила 19-километровую ветку в Реньге, что обошлось ей в 10 млн евро.

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