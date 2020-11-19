Фото ⟩ Юрис Пуце вернулся в Сейм - пикетчики требуют, чтобы он сложил мандат

Сегодня Сейм восстановил депутатский мандат бывшего министра окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития/За").
В связи с этим мандата лишилась Даце Блуке, которая была депутатом, пока Пуце занимал должность министра.
Пуце был вынужден покинуть пост после того, как публично соврал, что не просил членов партии в Рижской думе достать ему депутатский пропуск на столичные автостоянки и не пользовался им.
На пикет у здания Сейма сегодня собралось около 50 человек (некоторые из них без защитных масок), которые требуют, чтобы Пуце сложил только что утвержденный мандат. Участники пикета громко скандируют "Уволить Пуце!".
Организатором пикета является депутат Алдис Гобземс, который призвал прийти к Сейму всех, кто не хочет, чтобы депутатом стал "врун и вор пропусков".