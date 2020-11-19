Фото ⟩ Юрис Пуце вернулся в Сейм - пикетчики требуют, чтобы он сложил мандат

В связи с этим мандата лишилась Даце Блуке, которая была депутатом, пока Пуце занимал должность министра.

Пуце был вынужден покинуть пост после того, как публично соврал, что не просил членов партии в Рижской думе достать ему депутатский пропуск на столичные автостоянки и не пользовался им.

На пикет у здания Сейма сегодня собралось около 50 человек (некоторые из них без защитных масок), которые требуют, чтобы Пуце сложил только что утвержденный мандат. Участники пикета громко скандируют "Уволить Пуце!".