Фото ⟩ Снова вернулась в моду обувь, популярная в 90-е

Как пишет издание, знаменитостей все чаще можно видеть на публике в сапогах из кожи, которые в Сети называют грубыми из-за высокой подошвы. Уточняется, что сейчас все модники отдают предпочтение этой обуви на платформе ботильонам на каблуках.

С чем можно сочетать?

Грубые сапоги обычно носят с джинсами, пиджаками и толстовками. При этом некоторые знаменитости надевают их с летними платьями и удлиненными рубашками.

Например, Ирина Шейк на прогулке в Нью-Йорке надела короткое платье на молнии синего цвета и ботинки на шнуровке GAO. На фото также можно видеть, что в руках у нее - маленькая кожаная сумка.

В свою очередь, модель Белла Хадид на публике была замечена в такой же обуви. Она сочетала ее с голубыми джинсами прямого кроя, розовой рубашкой и приталенным пиджаком в тон. А модель Кендалл Дженнер выбрала серые джинсы, черные ботинки и пальто в пол.

Где купить?