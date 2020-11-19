Чт, 19.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Фото ⟩ Снова вернулась в моду обувь, популярная в 90-е

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Кожаные ботинки с массивной подошвой, которые были чрезвычайно популярны в 90-х, снова стали модными. Об этом пишет Metro.

Как пишет издание, знаменитостей все чаще можно видеть на публике в сапогах из кожи, которые в Сети называют грубыми из-за высокой подошвы. Уточняется, что сейчас все модники отдают предпочтение этой обуви на платформе ботильонам на каблуках.

С чем можно сочетать? 

Грубые сапоги обычно носят с джинсами, пиджаками и толстовками. При этом некоторые знаменитости надевают их с летними платьями и удлиненными рубашками.

Например, Ирина Шейк на прогулке в Нью-Йорке надела короткое платье на молнии синего цвета и ботинки на шнуровке GAO. На фото также можно видеть, что в руках у нее - маленькая кожаная сумка.

В свою очередь, модель Белла Хадид на публике была замечена в такой же обуви. Она сочетала ее с голубыми джинсами прямого кроя, розовой рубашкой и приталенным пиджаком в тон. А модель Кендалл Дженнер выбрала серые джинсы, черные ботинки и пальто в пол.

Где купить?

Вышеупомянутые ботинки можно найти в ассортименте различных брендов, таких как Asos, Cos, Zara, Topshop, а также Dr Martens и Prada.

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