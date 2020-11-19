Завершился групповой этап Лиги наций. Определились полуфиналисты и главные неудачники турнира

В элитном дивизионе соревнований - лиге "А" - сильнейшими стали итальянцы, бельгийцы, французы и испанцы, которые уверенно заняли первые места в своих группах и разыграют трофей Лиги наций в мини-турнире, который пройдёт с 6 по 10 октября 2021 года.

Дивизионом ниже опустились Босния, Исландия, Швеция и Швейцария, которые заняли последние места в своих группах. В следующем розыгрыше они выступят в лиге "В", а их места займут австрийцы, чехи, венгры и валлийцы.

Отметим, что к выходу в элиту была близка российская сборная, но в последнем туре подопечные Станислава Черчесова потерпели разгромное поражение от Сербии (0:5) и финишировали вторыми в группе.

Из лиги "В" в лигу "С" опустились Северная Ирландия, Словакия, Турция и Болгария, а на их место прийдут Черногория, Армения, Словения и Албания. Ну и наконец, из лиги "D" в дивизион "С" поднялись Фарерские острова и Гибралтар.

Что касается сборных, вылетевших в лигу "D", то они определятся в стыковых матчах. Кипр, Эстония, Казахстан и Молдова в марте 2021 года будут бороться за право сохранить прописку в дивизионе С.