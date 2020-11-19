Как менялась жена Александра Овечкина?

16 ноября супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская отметила своё 27-летие. В отличие от своего мужа, который бурно отпраздновал свой 35-й день рождения, Настасья не стала закатывать суперпафосную вечеринку. Во всяком случае пока.
Предлагаем окунуться в Instagram Настасьи и проследить её путь до второй половинки одной из главных звёзд мирового хоккея и матери двоих детей.
Немного детских фото Насти:
А это 2011 год. Будущей жене Александра Овечкина 18 лет
2012 год. 19-летняя Настя с собачкой собрали всего 374 лайка
Апрель 2013-го. 170 отметок "нравится" под селфи грустной Насти
16 ноября 2014 года Настя отметила 21-летие
В 2015 году впервые поползли слухи о том, что Настасья Шубская встречается со звездой мирового хоккея Александром Овечкиным. В марте эти слухи подтвердились совместным фото
После этого Овечкин практически "прописался" в Instagram Шубской
Посмотрите, как похорошела Настасья при Овечкине!
Июнь 2016-го. Шубская и Овечкин в компании пока ещё счастливой пары в лице Пелагеи и Ивана Телегина
21 августа 2016 года Овечкин и Шубская стали мужем и женой
Александр и Настя поздравляют всех с Новым 2017 годом
16 августа 2017 года не стало мамы Настасьи - актрисы Веры Глаголевой. Это их последнее совместное фото
Ноябрь 2017-го. Настя отмечает 24-летие
8 июня 2018 года. Овечкин с Кубком Стэнли, но главная награда российского хоккеиста ещё впереди
Июль 2018-го
18 августа 2018 года у Александра и Насти родился сын Сергей
Счастливые родители в октябре 2018-го
Спустя год родители всё-таки показали личико своего первого сына
16 ноября 2019 года Настя отметила 26-летие
В феврале 2020 года стало известно, что пара ждёт второго ребёнка
27 мая 2020 года в семье Овечкиных появился второй сын, которого назвали Ильёй
Сентябрь 2020 года. Настасья на 35-летии Александра Овечкина
16 ноября 2020 года. Настя отметила 27-летие и собрала под фото 55 тысяч лайков