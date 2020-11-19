Чт, 19.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Как менялась жена Александра Овечкина?

16 ноября супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская отметила своё 27-летие. В отличие от своего мужа, который бурно отпраздновал свой 35-й день рождения, Настасья не стала закатывать суперпафосную вечеринку. Во всяком случае пока.

Предлагаем окунуться в Instagram Настасьи и проследить её путь до второй половинки одной из главных звёзд мирового хоккея и матери двоих детей. 

Немного детских фото Насти:

А это 2011 год. Будущей жене Александра Овечкина 18 лет

2012 год. 19-летняя Настя с собачкой собрали всего 374 лайка

Апрель 2013-го. 170 отметок "нравится" под селфи грустной Насти

16 ноября 2014 года Настя отметила 21-летие

В 2015 году впервые поползли слухи о том, что Настасья Шубская встречается со звездой мирового хоккея Александром Овечкиным. В марте эти слухи подтвердились совместным фото

После этого Овечкин практически "прописался" в Instagram Шубской

Посмотрите, как похорошела Настасья при Овечкине!

Июнь 2016-го. Шубская и Овечкин в компании пока ещё счастливой пары в лице Пелагеи и Ивана Телегина

21 августа 2016 года Овечкин и Шубская стали мужем и женой

Александр и Настя поздравляют всех с Новым 2017 годом

16 августа 2017 года не стало мамы Настасьи - актрисы Веры Глаголевой. Это их последнее совместное фото

Ноябрь 2017-го. Настя отмечает 24-летие

8 июня 2018 года. Овечкин с Кубком Стэнли, но главная награда российского хоккеиста ещё впереди

Июль 2018-го

18 августа 2018 года у Александра и Насти родился сын Сергей

Счастливые родители в октябре 2018-го

Спустя год родители всё-таки показали личико своего первого сына

16 ноября 2019 года Настя отметила 26-летие

В феврале 2020 года стало известно, что пара ждёт второго ребёнка

27 мая 2020 года в семье Овечкиных появился второй сын, которого назвали Ильёй

Сентябрь 2020 года. Настасья на 35-летии Александра Овечкина

16 ноября 2020 года. Настя отметила 27-летие и собрала под фото 55 тысяч лайков

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