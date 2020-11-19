Как менялась жена Александра Овечкина?

Предлагаем окунуться в Instagram Настасьи и проследить её путь до второй половинки одной из главных звёзд мирового хоккея и матери двоих детей.

Немного детских фото Насти:

А это 2011 год. Будущей жене Александра Овечкина 18 лет

2012 год. 19-летняя Настя с собачкой собрали всего 374 лайка

Апрель 2013-го. 170 отметок "нравится" под селфи грустной Насти

16 ноября 2014 года Настя отметила 21-летие

В 2015 году впервые поползли слухи о том, что Настасья Шубская встречается со звездой мирового хоккея Александром Овечкиным. В марте эти слухи подтвердились совместным фото

После этого Овечкин практически "прописался" в Instagram Шубской

Посмотрите, как похорошела Настасья при Овечкине!

Июнь 2016-го. Шубская и Овечкин в компании пока ещё счастливой пары в лице Пелагеи и Ивана Телегина

21 августа 2016 года Овечкин и Шубская стали мужем и женой

Александр и Настя поздравляют всех с Новым 2017 годом

16 августа 2017 года не стало мамы Настасьи - актрисы Веры Глаголевой. Это их последнее совместное фото

Ноябрь 2017-го. Настя отмечает 24-летие

8 июня 2018 года. Овечкин с Кубком Стэнли, но главная награда российского хоккеиста ещё впереди

Июль 2018-го

18 августа 2018 года у Александра и Насти родился сын Сергей

Счастливые родители в октябре 2018-го

Спустя год родители всё-таки показали личико своего первого сына

16 ноября 2019 года Настя отметила 26-летие

В феврале 2020 года стало известно, что пара ждёт второго ребёнка

27 мая 2020 года в семье Овечкиных появился второй сын, которого назвали Ильёй

Сентябрь 2020 года. Настасья на 35-летии Александра Овечкина