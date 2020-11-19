СГД собрала налогов меньше, чем планировалось. В чем причина?

По сравнению с тем же периодом 2019 года администрируемые СГД поступления в совокупный бюджет уменьшились на 39,386 млн евро или 0,5%.

Как указали в СГД, уменьшение поступлений в основном связано с режимом чрезвычайной ситуации весной этого года и ограничениями на предпринимательскую деятельность в связи с пандемией коронавируса.

Больше всего от плана отстают поступления налога на добавленную стоимость - за десять месяцев собрано 2,063 млрд евро, что на 102,804 млн евро (4,7%) меньше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 305,835 млн евро (12,9%) меньше, чем планировалось.

Поступления обязательных взносов социального страхования составили 2,862 млрд евро, что на 27,7 млн евро (1%) меньше, чем за 10 месяцев 2019 года, и на 139,419 млн евро (4,6%) меньше, чем планировалось.

Поступления подоходного налога с населения в этот период составили 1,464 млрд евро, что на 70,457 млн евро (4,6%) меньше, чем за соответствующий период 2019 года, но на 38,182 млн евро (2,7%) больше, чем планировалось.

Акцизный налог за десять месяцев этого года собран на сумму 886,906 млн евро, что на 7,133 млн (0,8%) меньше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 113,314 млн евро (11,3%) меньше, чем планировалось.

Поступления налога с прибыли предприятий в этом году составили 174,983 млн евро, что на 148,752 млн евро (в 6,7 раза) больше, чем за соответствующий период 2019 года, но на 50,016 млн евро (22,2%) меньше, чем планировалось.