Сейм сможет активнее участвовать в принятии решений о введении ограничений

Во вторник, 17 ноября, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению были рассмотрены разработанные Министерством юстиции поправки, которые предусматривают пересмотр и расширение существующего регулирования.

Согласно поправкам, ограничение публичных и общественно значимых услуг допустимо только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения здоровья и безопасности населения, а также здоровья и безопасности лиц, участвующих в предоставлении и получении услуг.

В то же время новое регулирование призвано обеспечить более активное участие парламента в оценке мер по ограничению распространения Covid-19. Законопроект предусматривает, что Кабинет министров должен будет информировать комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции об установлении таких ограничений, которые затрагивают основные права и законные интересы жителей или могут существенно повлиять на экономику государства.