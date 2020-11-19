Сейм сможет активнее участвовать в принятии решений о введении ограничений

Чтобы уравновесить исполнительную и законодательную власть, Сейм сможет принимать более активное участие в введении ограничений во время режима чрезвычайной ситуации, в том числе запрашивать пересмотр запланированных ограничений, предусматривают одобренные правительством во вторник, 17 ноября, поправки к закону об управлении распространением Covid-19.
Во вторник, 17 ноября, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению были рассмотрены разработанные Министерством юстиции поправки, которые предусматривают пересмотр и расширение существующего регулирования.
Согласно поправкам, ограничение публичных и общественно значимых услуг допустимо только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения здоровья и безопасности населения, а также здоровья и безопасности лиц, участвующих в предоставлении и получении услуг.
В то же время новое регулирование призвано обеспечить более активное участие парламента в оценке мер по ограничению распространения Covid-19. Законопроект предусматривает, что Кабинет министров должен будет информировать комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции об установлении таких ограничений, которые затрагивают основные права и законные интересы жителей или могут существенно повлиять на экономику государства.
В свою очередь комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сможет предлагать Кабинету министров пересмотреть планируемые ограничения, если, по мнению членов комиссии, риски можно устранить с помощью мер, которые в меньшей степени ограничивают права жителей и оказывают меньшее влияние на экономику.