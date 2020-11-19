Стакис развязывает себе руки?

Мэр Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/За!") договорился с и. о. исполнительного директора столицы Иветой Залпетере о прекращении трудовых отношений, не дожидаясь результатов конкурса на эту должность и назначения нового исполнительного директора, сообщает Latvijas Avīze.
Это заставляет думать, что мэр, вероятно, не мог полностью доверять назначенной временной администрацией Залпетере, которая связана с партией "Для развития Латвии", а также он продемонстрировал, что не поддастся влиянию, неофициально заявили некоторые представители думской коалиции.
Вопросу о возможном влиянии на решения думы повышенное внимание уделяется после выхода депутата Мариса Мичеревскиса из партии "Для развития Латвии" и его заявлений. Во вторник, 17 ноября, на заседании думского комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции он указал, что заметил подозрительные действия также в конкурсе на должность исполнительного директора Риги, что заставило его обнародовать информацию о пожертвованиях партии "Для развития Латвии".
Заявки от претендентов на должность исполнительного директора принимаются до 11 декабря. Это одна из самых влиятельных должностей в думе, так как с начала этого года в ведении исполнительного директора находятся муниципальные предприятия.