Covid-19: в России рекордное количество заражений

В течение дня 463 пациента с Covid-19 умерли и 25 573 пациента выздоровели. Это также рекордные показатели в этих областях.

Накануне количество новых случаев коронавируса в России составило 20 985, то есть за день оно увеличилось более чем на 2500.

Количество погибших также продолжает расти. В среду, 18 ноября, их было 456, а в четверг - уже 463.

Самые высокие показатели по-прежнему в Москве. Там подтверждено 6438 новых случаев коронавируса, 73 пациента Covid-19 умерли, а 5782 пациента выздоровели.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 2 015 608 случаев коронавируса, 34 850 больных Covid-19 умерли и 1 526 656 выздоровели.