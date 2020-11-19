Covid-19: в России рекордное количество заражений

В России за сутки подтверждено 23 610 новых случаев заражения коронавирусом, что является еще одним рекордом в мрачной статистике с начала эпидемии, сообщил в четверг, 19 ноября, оперативный кризисный штаб по Covid-19.
В течение дня 463 пациента с Covid-19 умерли и 25 573 пациента выздоровели. Это также рекордные показатели в этих областях.
Накануне количество новых случаев коронавируса в России составило 20 985, то есть за день оно увеличилось более чем на 2500.
Количество погибших также продолжает расти. В среду, 18 ноября, их было 456, а в четверг - уже 463.
Самые высокие показатели по-прежнему в Москве. Там подтверждено 6438 новых случаев коронавируса, 73 пациента Covid-19 умерли, а 5782 пациента выздоровели.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 2 015 608 случаев коронавируса, 34 850 больных Covid-19 умерли и 1 526 656 выздоровели.
В результате число активных случаев коронавируса на данный момент составляет 454 102 человека.