11%! ⟩ В Латвии - рекорд по проценту положительных тестов на Covid-19. Комментарий Думписа

Комментируя самый высокий процент положительных тестов на Covid-19, зарегистрированных на данный момент в Латвии, инфектолог Уга Думпис в телефонном интервью TVNET заявил, что пока невозможно сделать далеко идущие выводы, но общее количество положительных тестов, вероятно, будет продолжать расти.
Думпис подчеркнул, что делать далеко идущие выводы по результатам одного дня нежелательно.
"Никакие анализы в праздничные дни не проводятся. Этот процент нужно оценивать в динамике, в контексте недели, по одному показателю нельзя делать выводы".
Однако Думпис подчеркнул, что из-за относительно небольшого количества проведенных тестов ожидается, что в ближайшие дни уровень заражения продолжит расти.
"Нам нужно следить за тем, что будет в ближайшие дни. Вероятно, завтра будет больше положительных результатов", - подчеркнул инфектолог.
SPKC ранее объяснял, что при положительном количестве тестов выше 4% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.
За последние сутки было проведено 3323 теста на Covid-19, доля положительных тестов достигла рекордного уровня - 11%. До этого самая высокая доля в ноябре была 12 ноября, когда она достигла 7,8%.
Всего за прошлый день умерли четыре человека, у которых был подтвержден Covid-19. Двое умерших пациентов принадлежали к возрастной группе 65–75 лет, а еще двое - к возрастной группе 85–95 лет. Всего в Латвии умер уже 141 человек, у которых было подтверждено заражение Covid-19.
На сегодняшний день в Латвии Covid-19 заражено в общей сложности 11 722 человека, 1557 человек вылечились от Covid-19.