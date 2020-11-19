11%! ⟩ В Латвии - рекорд по проценту положительных тестов на Covid-19. Комментарий Думписа

Думпис подчеркнул, что делать далеко идущие выводы по результатам одного дня нежелательно.

"Никакие анализы в праздничные дни не проводятся. Этот процент нужно оценивать в динамике, в контексте недели, по одному показателю нельзя делать выводы".

Однако Думпис подчеркнул, что из-за относительно небольшого количества проведенных тестов ожидается, что в ближайшие дни уровень заражения продолжит расти.

"Нам нужно следить за тем, что будет в ближайшие дни. Вероятно, завтра будет больше положительных результатов", - подчеркнул инфектолог. 26

SPKC ранее объяснял, что при положительном количестве тестов выше 4% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

За последние сутки было проведено 3323 теста на Covid-19, доля положительных тестов достигла рекордного уровня - 11%. До этого самая высокая доля в ноябре была 12 ноября, когда она достигла 7,8%.

Всего за прошлый день умерли четыре человека, у которых был подтвержден Covid-19. Двое умерших пациентов принадлежали к возрастной группе 65–75 лет, а еще двое - к возрастной группе 85–95 лет. Всего в Латвии умер уже 141 человек, у которых было подтверждено заражение Covid-19.