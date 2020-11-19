За диагноз Covid-19 не платят и его не предлагают приписать

Среди пользователей Facebook популярность получила информация, будто за согласие приписать человеку Covid-19 дают деньги.

Называются также расценки в отдельных самоуправлениях, в том числе в случае смерти человека, и утверждается, что оплачиваются похороны, если близкие согласятся в качестве причины смерти указать Covid-19. Однако это неправда, и у такой информации нет никаких доказательств. На просьбу Re:Check о более подробной информации и контактах конкретных людей, кто с такой ситуацией столкнулся, ответов от авторов таких заявлений не последовало. В свою очередь упомянутые самоуправления называют эту информацию фейковой.

ФОТО: RE:CHECK

7 ноября некий пользователь Facebook опубликовал на своей странице изображение записи из одной закрытой группы. В записи говорилось о платежах в некоторых городах, "если подпишешь бумаги, что у тебя ковид". Также рассказывается, что, подписав бумаги, где причиной смерти указан Covid-19, не только можно получить деньги, но также оплачиваются похороны. В качестве примеров упоминается Даугавпилс, Огре и Рига.

Видно, что запись изначально опубликована в закрытой группе под названием "Пе*дуны". Изображение с записью из этой группы автор опубликовал с подписью: "Занавес". Некоторые пользователи в комментариях просят доказательств и фактов, а также указывают на название группы и спрашивают: "Название группы о чем-нибудь говорит". В свою очередь другие делятся схожими рассказами, также, например, некая пользователь пишет: "Я об этом слышала уже месяца 2 назад". Этим постом поделились 866 человек.

Re:Check спросил у пользователя, который опубликовал изначальную запись в закрытой группе, является ли он автором данной информации, и, если да, является ли эта информация правдивой. Кроме того, Re:Check попросил и об источнике данной информации. Однако ответа от этого пользователя Re:Check не получил.

Также Re:Check поинтересовался у автора поста, который выложил данную информацию на своей странице публично, проверял ли он правдивость этой записи. Автор поста ответил, что беседу с Re:Check вести не желает:

"Перестаньте промывать людям мозги со своим фейковым вирусом. Уже тошнит".

В Даугавпилсской думе ответили, что у самоуправления информации о таких случаях нет, добавив, что, по мнению руководства думы, такую информацию должны проверить государственные инстанции.

Также в самоуправлениях Риги и Огре ответили Re:Check, что опубликованная информация является фейковой. "Как известно, в социальных медиа полно фейковых новостей, и такую новость обязательно нужно причислить к плеяде фейковых новостей", - ответил представитель Огрского краевого самоуправления Николай Сапожников. Также и в Рижской думе подчеркнули, что это фейк, и добавили, что пособия в случае похорон никак не связаны с заболеванием Covid-19 или другими заболеваниями.