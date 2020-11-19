За диагноз Covid-19 не платят и его не предлагают приписать

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Называются также расценки в отдельных самоуправлениях, в том числе в случае смерти человека, и утверждается, что оплачиваются похороны, если близкие согласятся в качестве причины смерти указать Covid-19. Однако это неправда, и у такой информации нет никаких доказательств. На просьбу Re:Check о более подробной информации и контактах конкретных людей, кто с такой ситуацией столкнулся, ответов от авторов таких заявлений не последовало. В свою очередь упомянутые самоуправления называют эту информацию фейковой.
7 ноября некий пользователь Facebook опубликовал на своей странице изображение записи из одной закрытой группы. В записи говорилось о платежах в некоторых городах, "если подпишешь бумаги, что у тебя ковид". Также рассказывается, что, подписав бумаги, где причиной смерти указан Covid-19, не только можно получить деньги, но также оплачиваются похороны. В качестве примеров упоминается Даугавпилс, Огре и Рига.
Видно, что запись изначально опубликована в закрытой группе под названием "Пе*дуны". Изображение с записью из этой группы автор опубликовал с подписью: "Занавес". Некоторые пользователи в комментариях просят доказательств и фактов, а также указывают на название группы и спрашивают: "Название группы о чем-нибудь говорит". В свою очередь другие делятся схожими рассказами, также, например, некая пользователь пишет: "Я об этом слышала уже месяца 2 назад". Этим постом поделились 866 человек.
Re:Check спросил у пользователя, который опубликовал изначальную запись в закрытой группе, является ли он автором данной информации, и, если да, является ли эта информация правдивой. Кроме того, Re:Check попросил и об источнике данной информации. Однако ответа от этого пользователя Re:Check не получил.
Также Re:Check поинтересовался у автора поста, который выложил данную информацию на своей странице публично, проверял ли он правдивость этой записи. Автор поста ответил, что беседу с Re:Check вести не желает:
В Даугавпилсской думе ответили, что у самоуправления информации о таких случаях нет, добавив, что, по мнению руководства думы, такую информацию должны проверить государственные инстанции.
Также в самоуправлениях Риги и Огре ответили Re:Check, что опубликованная информация является фейковой. "Как известно, в социальных медиа полно фейковых новостей, и такую новость обязательно нужно причислить к плеяде фейковых новостей", - ответил представитель Огрского краевого самоуправления Николай Сапожников. Также и в Рижской думе подчеркнули, что это фейк, и добавили, что пособия в случае похорон никак не связаны с заболеванием Covid-19 или другими заболеваниями.
Схожими утверждениями о возможности "заработать" в случае подписания бумаг, что ближайший родственник умер от Covid-19, в соцсетях делятся и другие люди. Например, некий пользователь опубликовал такую информацию 11 ноября, добавив, что об этом "только что рассказали, несколько очевидцев".
В комментариях люди также отметили, что слышали о подобных случаях, другой пользователь добавил: "Бизнес есть бизнес. Поэтому у нас смертность и растет от ковида. (..)". Однако были и те, кто подвергал сомнению такую информацию: "Я 100 раз уже такое слышал, а как все начинают искать кто предлагал деньги, кому предлагали итд. Оказывается что некого не найти. Пускай человек сам выставит пост о том что ему предлагали деньги, кто предлагал, сколько предложили вот тогда я поверю"".
На просьбу Re:Check поделиться более подробной информацией о конкретных случаях и контактами людей, которым таким образом предложено заработать, автор поста не ответил. В свою очередь в комментариях к своему посту он, в том числе писал:
Re:Check уже ранее писал о том, что Covid-19 не является причиной, по которой возможно похоронить человека бесплатно. Как ранее, так и сейчас в Рижской думе отмечают, что в самоуправлении максимальное пособие по погребению составляет 430 евро, при этом пособие не может превысить той суммы, которая была фактически затрачена на погребение умершего. Также в Департаменте благосостояния Рижской думы пояснили, что оплачивают разницу между затратами на погребение и пособием Государственного агентства социального страхования (VSAA) в случае похорон. В свою очередь причина смерти значения не имеет, отметили в самоуправлении.
Информация на домашней странице Министерства благосостояния о пособиях в случае смерти по поводу Covid-19 ничего не сказано. Также такой информации нет и в опубликованной VSAA информации. Представитель Минблага Эгилс Зариньш ранее подчеркнул, что в случае принятия подобных решений общество обязательно об этом информировали бы.
Вывод: Утверждения на Facebook о том, что за согласие приписать человеку Covid-19 платят, неправдивы, и у них нет никакого основания. Re:Check не получил этому доказательств от людей, которые такую информацию распространяют. В свою очередь ответственные учреждения такие заявления отрицают и называют фейком.