Поддержку затронутых кризисом предприятий, возможно, продлят на 2021 год. Подробности

Одно из предложений предусматривает на шесть месяцев продлить срок, в течение которого предприятия могут подавать заявки на продление срока уплаты налогов. Действующее регулирование предусматривает такую возможность до конца этого года, и этот срок предлагается до 30 июня 2021 года.

Также предлагается на полгода - до 30 июня следующего года - продлить возможность государственных учреждений и органов самоуправлений освобождать от арендной платы коммерсантов и различные общества.

На полгода - до 30 июня 2021 года - предлагается продлить возможность работодателей во время простоя выплачивать работникам 70% от заработной платы вместо 100%.

Кроме того, предлагается внести поправки в закон, увеличив срок, в течение которого получатель государственного займа может отсрочить запланированные выплаты основного долга. Предложение предусматривает возможность для получателей госзаймов отложить выплату основной суммы кредита на срок до трех лет и в 2021 году.

Предлагается до 30 июня 2021 года продлить возможность отсрочки платежей кредиторам, включенных в план неплатежеспособности физического лица, что увеличивает также продолжительность процедуры погашения долга.

До 30 июня 2021 года предлагается продлить предусмотренную в законе возможность продления срока реализации плана процесса правовой защиты.

Также предлагается обсудить возможность наделения самоуправлений правом устанавливать иные условия уплаты налога на недвижимость и в 2021 году. Планируется также обсудить предоставление плательщикам подоходного налога возможности вносить авансовые платежи по этому налогу из доходов от хозяйственной деятельности за 2021 таксационный год на добровольной основе.