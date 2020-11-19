Первый полноправный член от Латвии: Ушаков присоединился к межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ

Бывший мэр Риги, ныне евродепутат от Латвии Нил Ушаков ("Согласие") вошел в состав межгруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ (European Parliament Intergroup on LGBT Rights).
Об этом в микроблоге Twitter сообщили представители межгруппы, занимающейся правами секс-меньшинств.
Did you know that @nilsusakovs was the Mayor of @RigasDome, supporting and contributing @Baltic_Pride helping to increase social acceptance and respect for its LGBTI community? Congratulations Nils, we are looking forward to work together! @PES_PSE @SDP_Saskana 🌹 https://t.co/OIrswmCDc4— Rainbow Rose (@RainbowRose_PES) November 19, 2020
Межгруппа ЛГБТИ указала, что Ушаков - первый полноправный член из Латвии.
В свою очередь, сеть ЛГБТИ-организаций европейских социалистических, социал-демократических и лейбористских партий Rainbow Rose в своем поздравлении заявила, что Ушаков "в качестве мэра поддержал и внес свой вклад в "Балтийский прайд", помогая ЛГБТИ-сообществу получить большее признание и уважение в обществе".
Отметим, что межгруппа ЛГБТИ - самая большая из почти 30 межгрупп Европарламента, объединяющая депутатов Европарламента из разных стран и политических партий. Межгруппа ЛГБТИ насчитывает более 150 членов, представляющих все государства-члены ЕС и почти все партии Европарламента.
Имя Ушакова можно найти в списке участников межгруппы.
В межгруппах можно работать и неформально. Как в микроблоге Twitter отметила помощница депутата Европарламента Ивара Иябса Даце Барга, Иябс в межгруппе действует как "член поддержки", голосуя за решения, продвигающие права ЛГБТИ, и участвует в мероприятиях по поддержке.
Что такое межгруппа Европарламента?
История межгрупп началась в 1979 году. Межгруппы - это не официальные подразделения Европейского парламента, а неформальные группы межпартийного сотрудничества, состоящие из депутатов Европарламента с разными политическими убеждениями, но общими интересами. Они дают парламентариям от 177 политических партий Европарламента возможность встречаться неформально, обсуждать конкретные вопросы, информировать, специализироваться и налаживать контакты.
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