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Первый полноправный член от Латвии: Ушаков присоединился к межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ

Нил Ушаков

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Бывший мэр Риги, ныне евродепутат от Латвии Нил Ушаков ("Согласие") вошел в состав межгруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ (European Parliament Intergroup on LGBT Rights).

Об этом в микроблоге Twitter сообщили представители межгруппы, занимающейся правами секс-меньшинств. 

Межгруппа ЛГБТИ указала, что Ушаков - первый полноправный член из Латвии.

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​В свою очередь, сеть ЛГБТИ-организаций европейских социалистических, социал-демократических и лейбористских партий Rainbow Rose в своем поздравлении заявила, что Ушаков "в качестве мэра поддержал и внес свой вклад в "Балтийский прайд", помогая ЛГБТИ-сообществу получить большее признание и уважение в обществе". 

Отметим, что межгруппа ЛГБТИ - самая большая из почти 30 межгрупп Европарламента, объединяющая депутатов Европарламента из разных стран и политических партий. Межгруппа ЛГБТИ насчитывает более 150 членов, представляющих все государства-члены ЕС и почти все партии Европарламента.

Имя Ушакова можно найти в списке участников межгруппы.

В межгруппах можно работать и неформально. Как в микроблоге Twitter отметила помощница депутата Европарламента Ивара Иябса Даце Барга, Иябс в межгруппе действует как "член поддержки", голосуя за решения, продвигающие права ЛГБТИ, и участвует в мероприятиях по поддержке.

Что такое межгруппа Европарламента? 

История межгрупп началась в 1979 году. Межгруппы - это не официальные подразделения Европейского парламента, а неформальные группы межпартийного сотрудничества, состоящие из депутатов Европарламента с разными политическими убеждениями, но общими интересами. Они дают парламентариям от 177 политических партий Европарламента возможность встречаться неформально, обсуждать конкретные вопросы, информировать, специализироваться и налаживать контакты.

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