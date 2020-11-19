Сейм принял новый закон об общественных электронных СМИ

Сегодня, 19 ноября, развернулись обширные дебаты о том, кто должен утверждать главного редактора общественного СМИ, а также о том, должен ли закон в обязательном порядке предусматривать включение контента на языках нацменьшинств в содержание общественных СМИ.

Новый закон определяет стратегическую цель, юридический статус, деятельность, основные принципы финансирования, управления и надзора за общественными электронными СМИ.

Согласно закону, общественные электронные СМИ - это капитальные общества, все доли капитала которых принадлежат государству. В свою очередь недавно сформированный Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) будет держателем государственных долей капитала в общественных СМИ.

В SEPLP будут входить три человека

Один из них будет выдвигаться президентом страны, второй - Сеймом, третий - советом по реализации меморандума о сотрудничестве негосударственных организаций и Кабинета министров.

Закон устанавливает ряд требований, которым должно соответствовать лицо, чтобы входить в SEPLP. Например, член SEPLP не может быть членом политической партии или органа, созданного политической партией или объединением партий. Члены SEPLP будут иметь право на переизбрание в должности, но не более двух раз подряд. В свою очередь председатель совета будет избираться членами совета на один год.

Правление общественного электронного СМИ сможет состоять максимум из трех членов, утвержденных SEPLP. Члены правления не будут иметь права использовать свои полномочия для прямого или косвенного влияния на редакционные решения СМИ.

Ответственность за разработку и реализацию редакционной политики будет нести главный редактор соответствующего СМИ.

Кандидата на пост редактора выдвигать будет правление, а утверждать в должности на срок пять лет - SEPLP.