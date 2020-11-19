Подробности 366 случаев Covid-19 за сутки: в лидерах снова Рига и Даугавпилс

В Риге за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения, а совокупное количество выявленных за последние 14 дней случаев Covid-19 в столице составляет 2023.

В свою очередь в Даугавпилсе за прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая Covid-19. Совокупное число случаев Covid-19 выявленных в городе за последние две недели составляет 525.

Сравнительно большой рост новых случаев заражения отмечен также в Адажском и Аглонском краях.

В Адажском крае вчера был выявлен 31 заболевший, а в Аглонском - 21.

Наибольшее совокупное число выявленных случаев Covid-19 за последние две недели отмечено в: