Чт, 19.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Подробности 366 случаев Covid-19 за сутки: в лидерах снова Рига и Даугавпилс

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из выявленных за прошедшие сутки 366 случаев заражения Covid-19 почти две трети или 231 случай зарегистрирован в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В Риге за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения, а совокупное количество выявленных за последние 14 дней случаев Covid-19 в столице составляет 2023.

В свою очередь в Даугавпилсе за прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая Covid-19. Совокупное число случаев Covid-19 выявленных в городе за последние две недели составляет 525.

Сравнительно большой рост новых случаев заражения отмечен также в Адажском и Аглонском краях.

В Адажском крае вчера был выявлен 31 заболевший, а в Аглонском - 21.

Наибольшее совокупное число выявленных случаев Covid-19 за последние две недели отмечено в:

  • Риге (2023 случая),
  • Даугавпилсе (525 случаев),
  • Юрмале (126 случаев),
  • Краславском крае (115 случаев),
  • Лиепае (91 случай) и
  • Резекне (86 случаев).

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