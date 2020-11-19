Видео ⟩ Водитель специально въехал в яму, чтобы облить фоторадар

Вне зависимости от того, стационарный или мобильный, фоторадар предназначен для повышения безопасности движения.
Многие автомобилисты еще помнят эпопею с частными перемещаемыми фоторадарами, когда их надзиратели практически были готовы бежать сзади, лишь бы зафиксировать правонарушение. Понятно, что именно поэтому эти устройства мониторинга трафика вызывают неприязнь.
Но времена, когда фоторадары прятали в кустах, машинах и других местах, прошли. Сейчас стационарные фоторадары устанавливаются там, где необходимо притормозить участников дорожного движения. В то же время порой в образовательных целях на обочинах все еще появляются и оставшиеся мобильные радары.
Одно такое устройство теперь стало звездой в видеотеке социальной сети TikTok - неизвестный водитель решил съехать с дороги прямо в яму, чтобы облить фоторадар водой из лужи.