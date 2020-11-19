"Динамо" потерпело разгромное поражение в Москве

Матч завершился со счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу хозяев.

Счёт в матче на 8-й минуте открыл Вадим Шипачёв, а три с половиной минуты спустя Дмитрий Яшкин удвоил преимущество московской команды.

Во втором периоде команды обменялись по одной заброшенной шайбе в ворота друг друга. Сначала Зак Митчелл сократил отставание в счёте, но вскоре Яшкин вновь увеличил отрыв до двух шайб.

Заключительный отрезок игры остался полностью за хозяевами, которые трижды поразили ворота рижан. Авторами голов в третьем периоде стали Андрей Миронов, Егор Брызгалов и Дмитрий Яшкин, который в этой встрече оформил хет-трик.

Кстати, этот хет-трик для чешского форварда русского происхождения стал вторым в текущем сезоне. Первый он сделал 16 сентября в игре с "Сибирью" (4:2).

В данный момент "Динамо" с 10 очками в 24 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе московского "Динамо" 32 очка в 26 матчах и 4 место на Западе.