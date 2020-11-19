Чт, 19.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
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  • Протест против Пуце, Ушаков с ЛГБТИ и рекорд по тестам на Covid-19. Все, что вы могли пропустить 19 ноября

Протест против Пуце, Ушаков с ЛГБТИ и рекорд по тестам на Covid-19. Все, что вы могли пропустить 19 ноября

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • В Латвии зарегистрировано 366 новых случаев Covid-19, четыре человека скончались (два входили в возрастную группу 65-75 лет, еще два - 85-95 лет).
  • В Латвии - рекорд по проценту положительных тестов на Covid-19 - 11%. По мнению Думписа, количество положительных тестов будет продолжать расти.
  • Из выявленных за прошедшие сутки 366 случаев заражения Covid-19 почти две трети или 231 случай зарегистрирован в Риге и Даугавпилсе.
  • С сегодняшнего дня людей без масок нельзя пускать в общественные помещения и обслуживать.
  • Сейм повторно одобрил запрет на работу в выходные и праздничные дни магазинов бытовой техники и мебели, расположенных в торговых центрах.
  • За сутки в Литве выявлено 1680 новых случаев Covid-19, скончались еще 18 человек. В Эстонии выявлено 414 новых случаев.
  • В России рекордное количество заражений -  23 610 новых случаев.
  • Официально подтвержден быстрый домашний тест на Covid-19. За 30 минут. Но пока в США.
  • Британка с Covid-19 родила двойняшек, будучи в коме.

Другие события дня:

  • "Дело папарацци" в ЕСПЧ: Латвии придется заплатить Кристине Дупате 7000 евро. Все потому, что Privāta Dzīve опубликовал ее фото, выходящей из роддома. Без ее согласия. 
  • Первый полноправный член от Латвии: Ушаков присоединился к межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ.
  • Юрис Пуце вернулся в Сейм, но из-за "срыва" кворума его пока не избрали в парламентские комиссии. Пикетчики потребовали, чтобы он сложил мандат. Их созвал Гобземс.
  • Мастера маникюра 23 ноября выходят на пикет. Требование - разрешить работать.
  • Латвийская кинозвезда Кристине Белицка во время пандемии устроилась кассиром.
  • Во Владивостоке с крыши девятиэтажки на автомобиль упала бетонная плита. Водитель чудом уцелел. Это стало виральным видео дня.
  • На белорусского врача, опровергшего алкогольное опьянение погибшего Романа Бондаренко, завели дело, а создателей Telegram-канала Nexta КГБ Беларуси внес в список террористов.
  • В Петербурге депутат порвал портрет Путина, так как "был зол". Прибыла полиция.
  • Обама в своих мемуарах посмеялся над фотосессией Путина.

Новости из мира спорта

  • "Динамо" потерпело разгромное поражение в Москве. Матч завершился со счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу московского "Динамо".
  • Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.
  • Завершился групповой этап Лиги наций. Определились полуфиналисты и главные неудачники турнира.

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  • "Женщина года" по версии журнала Glamour - актрисы из сериала "Чики", Zivert, Ахмедова и другие:
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