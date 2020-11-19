Covid-19 подкрадывается все ближе к каждому. Отношение к нему в Латвии - все легкомысленней

Несмотря на то, что Covid-19 становится все ближе и ближе к каждому в Латвии и все больше и больше людей заболевают сами или знают кого-то, кто болен или был вынужден уйти на самоизоляцию, отношение к вирусу становится все более легкомысленным, свидетельствует опрос, проведенный центром SKDS по заказу LTV.
Panorāma на LTV сообщила, что из 1000 респондентов, опрошенных в ноябре, более пятой части, или 22,5%, признали, что одному из их ближайших знакомых был поставлен диагноз Covid-19.
Каждый четвертый, или 25% респондентов, думал, что и сам заразился, а более 56% знают кого-то, кто был инфицирован.
Еще в апреле только 5% респондентов лично знали пациента с Covid-19.
При этом отношение к данному заболеванию становится все более легкомысленным - только половина респондентов (49%) считают Covid-19 очень опасным инфекционным заболеванием. Такое мнение высказали 51% респондентов, говорящих в своих семьях на латышском языке, а среди русскоязычных только 46% респондентов серьезно относятся к этой инфекции.
В свою очередь, 28% считают, что в принципе Covid-19 - не серьезнее, чем "обычный грипп".
Так считает каждый четвертый респондент, или 26% респондентов в семьях, говорящих на латышском языке, и 32% - в русскоязычных.
Почти треть, или 31%, заявили, что Covid-19 - это "раздутое дело" от политиков и СМИ, а не реальная проблема. В этом вопросе также есть различия в зависимости от языка общения в семье - такое мнение было намного популярнее среди русскоязычных (44%), среди говорящих в семье на латышском подобное мнение характерно для 23% респондентов.
Как отметили в Panorāma, такие расхождения во мнениях во многом связаны с фрагментированным информационным пространством, добавив, что источники информации и лидеры мнений, которым люди доверяют, также различаются.
Комментируя изменения в отношении общества, директор SKDS Арнис Кактиньш объяснил, что вспышка легкомыслия связана как с тем фактом, что с начала пандемии "всякого вздора и глупости было произведено несравнимо больше", так и с различным личным опытом - у некоторых были серьезные случаи, но гораздо больше людей столкнулись с очень легким течением болезни.
В свою очередь, доцент Рижского университета им. Страдиня, философ Вентс Силис отметил, что условия, когда люди ищут простые ответы на сложные вопросы, используются всевозможными сторонниками теорий заговора, которые пытаются манипулировать мнениями и информацией в своих интересах.