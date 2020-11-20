Пт, 20.11.2020
В одном из бомбоубежищ женщина устроила себе постель на сдвинутых скамейках. Это третья война в ее жизни, и трое ее сыновей сейчас воюют на фронте. Она извиняется за то, что ей нечем нас угостить. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

С сегодняшнего дня латвийцев начнут штрафовать за неиспользование масок

ФОТО: Shutterstock

С сегодняшнего дня за неиспользование маски в предусмотренных нормативными актами случаях будет применяться предупреждение или штраф до 50 евро, свидетельствуют поправки к закону об управлении распространением Covid-19.

Также в законе указано, что самоуправления обязаны обеспечить, чтобы с сегодняшнего дня нуждающимся и малообеспеченным лицам были доступны маски. По словам представителя Министерства юстиции Лайлы Медини, нуждающимся людям планируется раздать маски многоразового использования, которые можно будет стирать по меньшей мере 30 раз. В качестве даты раздачи масок обозначено 20 ноября.

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