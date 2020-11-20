"Некоторые начинают оскорблять, что мы дураки и идиоты". Покупатели злятся на кассиров

Одно из самых строгих ограничений, касающееся масок - это обязательное наличие их в магазинах. Если покупатель не носит маску для лица, то продавец имеет право его не обслуживать. Более того, персонал магазина и охранники могут попросить покупателя покинуть помещение, если данное правило не выполняется.

Соблюдение и контроль этих правил основаны на порядочности и добросовестности жителей Латвии. Никаких дополнительных денег за контроль клиентов сотрудник магазина не получает. Новое требование правительства подрывает эмоциональное благополучие сотрудников магазинов. Покупатели часто высказывают им свое недовольство. Злятся.

Большинство покупателей соблюдают правила, но время от времени возникают конфликты с нарушителями.

"Некоторые начинают оскорблять, что мы дураки и идиоты, почему мы слушаемся. Если он не надевает маску - я ругаться не буду. С кулаками же на него не полезешь. Если не хочет уходить, то вызываю полицию", - рассказывает кассир магазина Maxima Татьяна.

"Наши коллеги - не полицейские. Ношение масок является личной ответственностью людей, это определено законом. Если человек этого не делает, тогда у нас есть право позвать охрану, а в случае крайней необходимости обратиться в полицию", - поясняет представитель по связям с общественностью Maxima Latvija Лиене Дупате.

Председатель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич говорит, что нарушения были констатированы и в региональных магазинах.

"Заходит тракторист, берет бутылку алкоголя. Продавщица говорит - я тебя обслуживать не буду. Он открывает бутылку, выпивает и отвечает - не хочешь, не обслуживай.

Мы находимся в такой ситуации, когда люди "выливают" на нас весь свой гнев. Есть пример, когда одной женщине сделали замечание из-за отсутствие маски, она перевернула стенд с чипсами, чтобы каким-либо образом выпустить гнев", - рассказывает Данусевич.

Самые богатые в финансовом отношении магазины привлекли дополнительных охранников, чтобы контролировать ситуацию.

"В соответствии с законом нам должно полагаться дополнительное финансирование, потому что приходится выполнять функции полиции. Фактически, мы отслеживаем процесс соблюдения административных решений государства частными лицами. У нас нет такой функции. Это лишь показывает неспособность полиции выполнять свои обязанности", - говорит Данусевич.