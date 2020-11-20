Полиция может провести рейды по контролю за ношением масок

Также полиция будет реагировать на информацию о нарушении требований.

Как пояснила представитель Госполиции Симона Гравите, цель этих мер - не наказывать, а разъяснять людям необходимость соблюдения требований и следить за тем, чтобы они относились к ним ответственно.

"Каждый случай будет рассматриваться индивидуально - полиция будет оценивать ответственность в зависимости от ситуации и обстоятельств, в том числе предупреждая и проводя беседы. Если будет установлено, что нарушение совершено умышленно, будет применяться наказание", - сказала Гравите.