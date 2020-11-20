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Любое устройство из широкого спектра умных часов HUAWEI, включая Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei GT 2e и Huawei Watch Fit, может стать отличным помощником в регулярных тренировках и в контроле за своим здоровьем. Все умные часы и умные браслеты Huawei без проблем работают со смартфонами на базе Android и iOS. Изучите статистику физической активности и параметры здоровья на каждом из ваших устройств с помощью приложения Huawei Health.

Как это сделать?

Шаг 1. Установите приложение Huawei Health

Как загрузить приложение для устройств Android и iOS? Все очень просто!

Если у вас есть устройство Android, отсканируйте QR-код, указанный на упаковке вашего устройства Huawei, или загрузите приложение Huawei Health из Huawei AppGallery или Google Play.

Для пользователей iOS клиенты Huawei Watch GT 2 Pro могут легко подключить умные часы к устройствам iOS. Чтобы сделать это успешно, пользователи умных часов Huawei могут безопасно загрузить приложение Huawei Health из APP Store.

Шаг 2. Отслеживайте свои результаты

Подключив свои смарт-часы к смартфону Huawei, вы можете управлять своим здоровьем на нескольких уровнях с помощью ряда инновационных и полезных функций, таких как TruSeen ™ 4.0+ или HUAWEI TruSleep, отслеживая пульс. Приложение Huawei Health также будет собирать данные об уровне стресса и уровне кислорода в крови (SpO2).