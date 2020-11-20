Пт, 20.11.2020
Согласно данным опроса, типичный латвийский русскоязычный европеец - это, чаще всего, молодой человек в возрасте от 18 до 34 лет, скорее всего, с высшим образованием, с доходами от средневысоких до высоких. Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"
Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"

Фото ⟩ Слоненок воровал тростник и спрятался за столб - в надежде, что люди его не заметят

Жителям провинции Чиангмай на севере Таиланда повстречался в поле голодный слоненок: он решил подкрепиться чужим сахарным тростником. Увидев, что на него смотрят люди, малыш решил спрятаться за столбом. Об этом рассказывает "Медуза" со ссылкой на Bored Panda. 

#ไม่เห็นเลยจริงๆ #หลบเป้ปเจ้าหน้าที่มา ​ นิ่งๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เห็น ​ไปแล้วค่อยกินอ้อยต่อ

Опубликовано วีรวัฒน์ พรหมเมือง Воскресенье, 15 ноября 2020 г.

Люди посветили на малыша фонариками и сфотографировали. В течение всего этого времени животное стояло смирно и не шевелилось - видимо, он рассчитывал, что его не увидят. В конце концов люди решили уйти. А слоненок, возможно, смог наконец спокойно покушать.

Напомним, в июле в Facebook появилось забавное видео, сделанное в одном из африканских национальных парков. На нем запечатлено, как слоненок падает на землю прямо на дороге и отказывается продолжать путь вместе с родителями.

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