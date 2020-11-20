Фото ⟩ Слоненок воровал тростник и спрятался за столб - в надежде, что люди его не заметят

Люди посветили на малыша фонариками и сфотографировали. В течение всего этого времени животное стояло смирно и не шевелилось - видимо, он рассчитывал, что его не увидят. В конце концов люди решили уйти. А слоненок, возможно, смог наконец спокойно покушать.