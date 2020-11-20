Фото ⟩ Слоненок воровал тростник и спрятался за столб - в надежде, что люди его не заметят

Жителям провинции Чиангмай на севере Таиланда повстречался в поле голодный слоненок: он решил подкрепиться чужим сахарным тростником. Увидев, что на него смотрят люди, малыш решил спрятаться за столбом. Об этом рассказывает "Медуза" со ссылкой на Bored Panda.
#ไม่เห็นเลยจริงๆ #หลบเป้ปเจ้าหน้าที่มา นิ่งๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เห็น ไปแล้วค่อยกินอ้อยต่อОпубликовано วีรวัฒน์ พรหมเมือง Воскресенье, 15 ноября 2020 г.
Люди посветили на малыша фонариками и сфотографировали. В течение всего этого времени животное стояло смирно и не шевелилось - видимо, он рассчитывал, что его не увидят. В конце концов люди решили уйти. А слоненок, возможно, смог наконец спокойно покушать.
Напомним, в июле в Facebook появилось забавное видео, сделанное в одном из африканских национальных парков. На нем запечатлено, как слоненок падает на землю прямо на дороге и отказывается продолжать путь вместе с родителями.