ВИДЕО ⟩ Украинские гандболистки устроили массовую драку во время матча

Во время матча украинской женской суперлиги по гандболу между командами "Днепрянка" и "Реал" произошла массовая драка.
При счёте 27:24 в пользу херсонской "Днепрянки" у ворот одной из команд произошло столкновение. Гандболистка Каролина Савченко эмоционально отреагировала на фол на себе со стороны Светланы Аксёновой и бросила мяч в соперницу.
После этого соперницы набросились друг на друга с кулаками. Это привело к вмешательству в драку остальных гандболисток.
На некоторое время игра была остановлена, а тренеры и их помощники пытались разнять спортсменок. После небольшой паузы игра была возобновлена и завершилась победой "Добрянки" со счётом 30:28.