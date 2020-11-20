Пт, 20.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

ВИДЕО ⟩ Украинские гандболистки устроили массовую драку во время матча

ФОТО: скриншот с youtube.com

Во время матча украинской женской суперлиги по гандболу между командами "Днепрянка" и "Реал" произошла массовая драка.

При счёте 27:24 в пользу херсонской "Днепрянки" у ворот одной из команд произошло столкновение. Гандболистка Каролина Савченко эмоционально отреагировала на фол на себе со стороны Светланы Аксёновой и бросила мяч в соперницу.

После этого соперницы набросились друг на друга с кулаками. Это привело к вмешательству в драку остальных гандболисток.

На некоторое время игра была остановлена, а тренеры и их помощники пытались разнять спортсменок. После небольшой паузы игра была возобновлена и завершилась победой "Добрянки" со счётом 30:28.

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