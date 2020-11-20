ВИДЕО ⟩ Украинские гандболистки устроили массовую драку во время матча

При счёте 27:24 в пользу херсонской "Днепрянки" у ворот одной из команд произошло столкновение. Гандболистка Каролина Савченко эмоционально отреагировала на фол на себе со стороны Светланы Аксёновой и бросила мяч в соперницу.

После этого соперницы набросились друг на друга с кулаками. Это привело к вмешательству в драку остальных гандболисток.