Сейм принял новый закон об общественных электронных СМИ: будет создан специальный совет

Для надзора за их деятельностью будет создан Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ), в который войдут три человека. Один из них будет выдвигаться президентом страны, второй - Сеймом, третий - советом по реализации меморандума о сотрудничестве негосударственных организаций и Кабинета министров.

Правление общественного электронного СМИ сможет состоять максимум из трех членов, утвержденных СОЭСМИ. Члены правления не будут иметь права использовать свои полномочия для прямого или косвенного влияния на редакционные решения СМИ. Ответственность за разработку и реализацию редакционной политики будет нести главный редактор соответствующего СМИ. Закон предусматривает, что дотация государственного бюджета на осуществление общественного заказа не может быть меньше, чем в предыдущем году.