В Латвии зарегистрировано 380 новых случаев Covid-19; 5 человек умерли

В четверг, 19 ноября, в Латвии выявлено 380 новых случаев Covid-19, пять человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Два умерших пациента входили в возрастную группу 65-75 лет, еще два - 80-90 лет. Всего с начала пандемии в Латвии скончались 156 инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 7016 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 102 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.