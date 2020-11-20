Пт, 20.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

В Латвии зарегистрировано 380 новых случаев Covid-19; 5 человек умерли

ФОТО: TASS/Scanpix

В четверг, 19 ноября, в Латвии выявлено 380 новых случаев Covid-19, пять человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Два умерших пациента входили в возрастную группу 65-75 лет, еще два - 80-90 лет. Всего с начала пандемии в Латвии скончались 156 инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 7016 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 102 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.

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