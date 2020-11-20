В конце года ЕС может одобрить две вакцины против Covid-19

После неформального видеосаммита лидеров ЕС фон дер Ляйен сказала, что Европейское агентство по лекарственным средствам может дать "условное разрешение на продажу во второй половине декабря, если сейчас все пойдет без проблем".

Соучредитель и генеральный директор фармацевтической компании BioNTech Угур Сахин заявил ранее в четверг, что вакцина от Covid-19, разработанная в сотрудничестве с Pfizer, может быть запущена в производство до конца года.

Он подтвердил, что компании подадут заявку на получение экстренной лицензии в США в пятницу, а дополнительные данные будут направлены европейским регулирующим органам на следующей неделе.