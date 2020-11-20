Пт, 20.11.2020
Согласно данным опроса, типичный латвийский русскоязычный европеец - это, чаще всего, молодой человек в возрасте от 18 до 34 лет, скорее всего, с высшим образованием, с доходами от средневысоких до высоких. Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"
Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"

Латвийская скелетонистка Терауда поднялась на пьедестал этапа Кубка мира

Эндия Терауда

ФОТО: Mareks Gaļinovskis/bobslejs.lv

В пятницу, 20 ноября, латвийская скелетонистка Эндия Терауда заняла третье место на этапе Кубка мира, который проходит в Сигулде.

Победительницей этапа стала австрийка Янина Флок, второе место заняла представительница Нидерландов Кимберли Бос. Терауда по сумме двух заездов уступила Флок 1,40 секунды, а до второй строчки латвийской скелетонистке не хватило 0,57 секунды.

Для 23-летней Терауды это были первые соревнования в зачёте Кубка мира. В этом году в Сигулде она участвовала в чемпионате Европы, но была дисквалифицирована. В сезоне 2019/2020 года Терауда выиграла два этапа кубка Европы и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров.

Сегодня в Сигулде пройдут также заезды скелетонистов, а в субботу и воскресенье на трассу впервые отправятся бобслеисты.

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