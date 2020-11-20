Латвийская скелетонистка Терауда поднялась на пьедестал этапа Кубка мира

Победительницей этапа стала австрийка Янина Флок, второе место заняла представительница Нидерландов Кимберли Бос. Терауда по сумме двух заездов уступила Флок 1,40 секунды, а до второй строчки латвийской скелетонистке не хватило 0,57 секунды.

Для 23-летней Терауды это были первые соревнования в зачёте Кубка мира. В этом году в Сигулде она участвовала в чемпионате Европы, но была дисквалифицирована. В сезоне 2019/2020 года Терауда выиграла два этапа кубка Европы и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров.