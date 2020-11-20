Заходишь в магазин со своей женой, а выходишь уже с чужой! О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Интересно, это какое же шикарное место для рекламы простаивает! Уже представляем себе эти собеседования: "Почему вы считаете, что именно ваша маска подходит для рекламы нашего продукта? – Я кассир в Maxima. Порядка 300 человек в день пялятся на меня при вопросе "Карта палдиес есть?" и еще 100 после слова "Документики, лудзу" – Берем!".

Кстати, о Maxima. Уже на этой неделе в них появится информация о менее загруженных часах для посещений. Короче, чтобы народ меньше толпился и дышал друг на друга. А назвали всё это дело "принципом светофора". Мы предлагаем сразу дальше пойти – пусть появятся полосы движения, наклейки "Latvietis" на части тележек, крики "Колбасу купила, а ездить на купила!". А, ну и конечно Waze для магазина! Вводишь пункт назначения "Хороший вечер пятницы", а через секунду слышишь голос: "Внимание! В алкогольном отделе пробка! Рекомендуем объезд через овощи".

Прочитали тут новость, что латвийские ученые решили разработать антибактериальное покрытие для экранов. Очень здорово!

И ничего, что на Алике эту штуку уже года 2 как можно купить… Может подбросьте ученым идею, что на чехлы для телефонов можно такие круглые штучки приделать, чтобы держать удобнее было?

Ладно-ладно, мы, конечно, не хотим никого обидеть...но скажите, для вас фраза "Латвийские ученые" тоже звучит, как оксюморон? Ну, типа "худой толстяк", "светлое будущее", "хорошая зарплата"…

Просто прекрасная новость пришла из Франции – одна из школ попросила родителей перестать бросать детей через забор, когда они опаздывают на урок. Прикиньте? Фраза "Мама, подбрось меня в школу" только что стала буквальной. Зато теперь понятно, почему Франция – это родина паркура. Бросок ребенка через забор может стать там национальным видом спорта. В Латвии, например, тоже есть свой национальный спорт, называется – не уехать на заработки в Англию после 12 класса. А, ну и профессиональное брюзжание (как видите, вторым мы овладели полностью). Посмотрим, что будет в школах после отмены удаленки, такое чувство, что наши родители не только бросок, но и подкоп сделают, если надо.

Ну, а мы, отдел маркетинга и сна до без пяти 9 Balticom, на этой неделе ушли на удаленку. Партнеры же тем временем начали слать нам первые Новогодние подарочки. Мы уже грезим часом расправы над этими корзинами с едой в нашем офисе. Поэтому, когда мы вернёмся с удаленки нас там будут ждать немного заветренные докторские колбасы, сдоба Дор Блю, затвердевший мед и орешки... скорее всего тоже Дор Блю. Ведь они нас будут ждать? В целости и сохранности? Да? Уважаемые коллеги, да?!

A вы опаздывали в школу?