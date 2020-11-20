Пт, 20.11.2020
Согласно данным опроса, типичный латвийский русскоязычный европеец - это, чаще всего, молодой человек в возрасте от 18 до 34 лет, скорее всего, с высшим образованием, с доходами от средневысоких до высоких. Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"
Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"

Reuters узнал, сколько примерно будет стоить вакцина Pfizer от коронавируса

ФОТО: AFP

Брюссель планирует приобрести 300 млн доз разработанной Pfizer и BioNTech вакцины по цене чуть выше €15, выяснил Reuters. Если цена корректна, затраты Брюсселя на этот препарат превысят €4,6 млрд,  пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Цена вакцины от Covid-19, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, для стран ЕС составит €15,5 за дозу, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах о поставках.

Таким образом, цена за 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech составит €4,6 млрд, подсчитали в агентстве.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать Reuters цены и условия контрактов по вакцинe, заявив, что они конфиденциальны. В компании BioNTech от комментариев отказались. 

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