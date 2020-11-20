Reuters узнал, сколько примерно будет стоить вакцина Pfizer от коронавируса

Брюссель планирует приобрести 300 млн доз разработанной Pfizer и BioNTech вакцины по цене чуть выше €15, выяснил Reuters. Если цена корректна, затраты Брюсселя на этот препарат превысят €4,6 млрд, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Цена вакцины от Covid-19, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, для стран ЕС составит €15,5 за дозу, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах о поставках.
Представитель Европейской комиссии отказался комментировать Reuters цены и условия контрактов по вакцинe, заявив, что они конфиденциальны. В компании BioNTech от комментариев отказались.