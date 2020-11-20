За прошедшие сутки было госпитализировано самое большое количество зараженных

За прошедшие сутки было госпитализировано 65 пациентов - это самое большое суточное количество с начала пандемии.

У 387 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 45 человек.

Как сообщалось, в четверг подтверждено 380 новых случаев Covid-19, пятеро инфицированных скончались.

За прошедшие сутки сделано 7016 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.