За прошедшие сутки было госпитализировано самое большое количество зараженных

На сегодняшний день в больницах находятся 410 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки было госпитализировано 65 пациентов - это самое большое суточное количество с начала пандемии.
У 387 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 человека находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц за прошедшие сутки 45 человек.
Как сообщалось, в четверг подтверждено 380 новых случаев Covid-19, пятеро инфицированных скончались.
За прошедшие сутки сделано 7016 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 102 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.