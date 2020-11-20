Пт, 20.11.2020
Задачей Лукашенко, как уходящего диктатора, является разъединить людей, создать противоречия в гражданском обществе. Он хочет подобрать часть общества, которая была бы готова вместе с силовиками и иногда вместо силовиков совершать грязные дела. Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета
Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета

За прошедшие сутки было госпитализировано самое большое количество зараженных

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На сегодняшний день в больницах находятся 410 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 65 пациентов - это самое большое суточное количество с начала пандемии.

У 387 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 45 человек.

Как сообщалось, в четверг подтверждено 380 новых случаев Covid-19, пятеро инфицированных скончались.

За прошедшие сутки сделано 7016 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 102 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.

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