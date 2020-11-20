Футбольный клуб "Рига" в третий раз подряд стал чемпионом Латвии

Футбольный клуб "Рига" досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата Латвии благодаря поражению РФШ от "Лиепаи".
За два тура до конца чемпионата РФШ всё ещё сохраняла теоретические шансы на титул, но поражение от "Лиепаи" со счётом 0:1 досрочно принесло титул "Риге".
Таким образом, "Рига" стала чемпионом Латвии в третий раз подряд, РФШ завоевала серебряные награды, а третье место, скорее всего, достанется "Валмиере".
В пятницу, 20 ноября, подопечные Тамаза Пертии в отложенном матче сыграли на выезде вничью с "Елгавой". В данный момент "Валмиера" имеет в своём активе 39 очков при 23 матчах, а её ближайший преследователь "Вентспилс" набрал 38 очков при 25 сыгранных матчах.
Напомним, накануне в РФШ были выявлены три случая инфицирования Covid-19, а за несколько дней до этого "Рига" сообщила о 16 случаях заражения. Несмотря на вышеперечисленное, чемпионат не был прерван и запланированные матчи должны пройти по расписанию.
LATVIJAS ČEMPIONI 2020! TRĪSKĀRTĒJIE LATVIJAS ČEMPIONI! PALDIES VISIEM PAR ATBALSTU ŠAJĀ GRŪTAJĀ SEZONĀ! 🏆🥇❤️🦁⚽️🇱🇻 pic.twitter.com/ByVgEPllWK— Riga FC (@RigaFC_Official) November 20, 2020