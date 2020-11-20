Футбольный клуб "Рига" в третий раз подряд стал чемпионом Латвии

За два тура до конца чемпионата РФШ всё ещё сохраняла теоретические шансы на титул, но поражение от "Лиепаи" со счётом 0:1 досрочно принесло титул "Риге".

Таким образом, "Рига" стала чемпионом Латвии в третий раз подряд, РФШ завоевала серебряные награды, а третье место, скорее всего, достанется "Валмиере".

В пятницу, 20 ноября, подопечные Тамаза Пертии в отложенном матче сыграли на выезде вничью с "Елгавой". В данный момент "Валмиера" имеет в своём активе 39 очков при 23 матчах, а её ближайший преследователь "Вентспилс" набрал 38 очков при 25 сыгранных матчах.

Напомним, накануне в РФШ были выявлены три случая инфицирования Covid-19, а за несколько дней до этого "Рига" сообщила о 16 случаях заражения. Несмотря на вышеперечисленное, чемпионат не был прерван и запланированные матчи должны пройти по расписанию.