ФОТО: Пресс-фото

В медицинском центре "Vesels Bērns" работает отличная команда педиатров, которые заботятся о больших и маленьких пациентах с различными заболеваниями, принимая пациентов до позднего вечера, а также по субботам и воскресеньям.

В клинике можно получить широкий спектр консультаций специалистов. Здесь работают практически все специалисты, в общей сложности 15 выдающихся врачей. Все врачи также являются врачами Детской клинической университетской больницы, главными врачами, преподавателями с большим клиническим опытом.

ФОТО: Пресс-фото

В медицинском центре можно получить широкий спектр консультаций специалистов. Консультации детского гастроэнтеролога, детского эндокринолога, детского ревматолога, детского невролога, детского аллерголога, детского иммунолога, детского инфектолога, детского хирурга, детского ортопеда и детского офтальмолога. Детский хирург не только консультирует пациентов, но и при необходимости проводит амбулаторные хирургические манипуляции - наложение и удаление швов, решение проблем с вросшими ногтями и другие.

ФОТО: Пресс-фото

В клинике консультирует диетолог, давая рекомендации как по вопросам коррекции веса, так и по решению различных проблем пищевой непереносимости.

Аудиолог консультирует и дает рекомендации при нарушениях речи и языкового развития ребенка. Коррекция языковых нарушений на индивидуальных занятиях.

Мы предлагаем наблюдение за новорожденными с ежемесячными посещениями и оценкой развития.

А к решению проблем со здоровьем ребенка привлекается многопрофильная команда педиатров.

Наша новинка! Мы позаботились о родителях детей и о других взрослых. У нас консультирует семейный врач для взрослых (платный).

Консультации возможны как очно, так и дистанционно.

Клиника также предоставляет взрослым вакцинацию и обследование зрения у офтальмолога.

В клинике есть кабинеты врачей, процедурный кабинет для манипуляций, где деток радуют надувные шары, поэтому любые манипуляции с ребенком — это всегда позитивное событие.

В поликлинике есть небольшая палата, где при необходимости мы можем поставить систему, провести ингаляции, при необходимости предоставляем помещения для мам, которым необходимо кормить своих малышей.

Мы - команда, объединившаяся для того, чтобы предоставить детям из ближнего и дальнего зарубежья самое лучшее, на что мы способны - медицинское обслуживание в соответствии с высочайшими стандартами.

Мы всегда Вам рады!

Медицинский центр находится в Риге, ул.Tēriņu 79

Мы работаем с 9 00 – 21 00, также в субботу и воскресенье.

Звоните нам т. 26822105