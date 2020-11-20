Пт, 20.11.2020
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Трагедия в Видземе: столкнулись два грузовика, один из водителей погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

​В пятницу, 20 ноября, в результате столкновения двух грузовиков на дороге Смилтене-Гулбене погиб водитель одного из них, сообщил начальник отдела патрульной полиции Видземского регионального управления Госполиции Янис Лукс.

В свою очередь второй водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

"В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия, чтобы оценить обстоятельства аварии. Мы также направили следственную группу, чтобы оценить, соблюдали ли водители режим работы и отдыха", - рассказал Лукс.

Движение на месте аварии вскоре было восстановлено по одной полосе, однако нужно учитывать, что движение может быть медленнее.

Представитель полиции также призвал водителей быть очень осторожными и выбирать скоростной режим, соответствующий погоде, так как проезжие части в Видземе покрыты слоем снега.

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