Трагедия в Видземе: столкнулись два грузовика, один из водителей погиб

В свою очередь второй водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

"В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия, чтобы оценить обстоятельства аварии. Мы также направили следственную группу, чтобы оценить, соблюдали ли водители режим работы и отдыха", - рассказал Лукс.

Движение на месте аварии вскоре было восстановлено по одной полосе, однако нужно учитывать, что движение может быть медленнее.