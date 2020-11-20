Трагедия в Видземе: столкнулись два грузовика, один из водителей погиб

В пятницу, 20 ноября, в результате столкновения двух грузовиков на дороге Смилтене-Гулбене погиб водитель одного из них, сообщил начальник отдела патрульной полиции Видземского регионального управления Госполиции Янис Лукс.
В свою очередь второй водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
"В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия, чтобы оценить обстоятельства аварии. Мы также направили следственную группу, чтобы оценить, соблюдали ли водители режим работы и отдыха", - рассказал Лукс.
Движение на месте аварии вскоре было восстановлено по одной полосе, однако нужно учитывать, что движение может быть медленнее.
Представитель полиции также призвал водителей быть очень осторожными и выбирать скоростной режим, соответствующий погоде, так как проезжие части в Видземе покрыты слоем снега.