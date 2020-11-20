Пт, 20.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

"Вакцинацию должны пройти 70% жителей страны". Думпис о том, как побороть Covid-19

Уга Думпис

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Для сокращения темпов распространения Covid-19 нужно запускать обширные информационные кампании, для разработки которых нужны талантливые люди и деньги, заявил главный инфектолог Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис во время дискуссии "Хэштег- безопасность здоровья".

Он подчеркнул, что, создавая информационные компании, нужно фокусироваться на тех людях, которые уже ведут себя ответственно, и тех, кто еще не решил, как действовать в этой ситуации.

В свою очередь около 5% населения, которые отрицают существование вируса, во время создания информационных компаний принимать в расчет нет смысла.

"У нас есть четкие цифры, на которых мы основываемся", - сказал инфектолог, подчеркнув, что для достижения эффекта по сдерживанию вируса 95% жителей должны носить маски.

Он также отметил, что для преодоления угрозы вакцинацию должны пройти по меньшей мере 70% жителей страны.

"Вакцинация - единственный способ преодоления этого кризиса", - подчеркнул Думпис.

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