"Вакцинацию должны пройти 70% жителей страны". Думпис о том, как побороть Covid-19

Для сокращения темпов распространения Covid-19 нужно запускать обширные информационные кампании, для разработки которых нужны талантливые люди и деньги, заявил главный инфектолог Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис во время дискуссии "Хэштег- безопасность здоровья".
Он подчеркнул, что, создавая информационные компании, нужно фокусироваться на тех людях, которые уже ведут себя ответственно, и тех, кто еще не решил, как действовать в этой ситуации.
"У нас есть четкие цифры, на которых мы основываемся", - сказал инфектолог, подчеркнув, что для достижения эффекта по сдерживанию вируса 95% жителей должны носить маски.
Он также отметил, что для преодоления угрозы вакцинацию должны пройти по меньшей мере 70% жителей страны.
"Вакцинация - единственный способ преодоления этого кризиса", - подчеркнул Думпис.