В пятницу, 20 ноября, в Минске прошло прощание с 31-летним Романом Бондаренко. Он умер от повреждений головного мозга после задержания людьми в штатском на акции противников Александра Лукашенко.

Прощание прошло в храме Воскресения Христова в столице Беларуси. Как пишет Русская служба BBC, в церкви и на площади перед ней собрались несколько тысяч человек.

После отпевания колонна людей направилась к Северному кладбищу, где теперь похоронен Роман.

Венки и цветы в руках людей украшены бело-красно-белыми лентами, ставшими символом протеста в Беларуси. Как известно, именно за эти ленты заступился Роман Бондаренко, мешая их снять неизвестным в штатском в своем дворе. Перед выходом он написал в местном чате: "Я выхожу". Позднее его с заломленными руками увезли в микроавтобусе. Смерть Романа наступила в больнице на следующий день после задержания.

Напомним, вчера, 19 ноября, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача клинической больницы скорой помощи, который в заключении указал, что в крови Бондаренко не было обнаружено алкоголя. Также арестована журналистка интернет-ресурса Tut.by, которая опубликовала эту информацию. Оба обвиняются в разглашении врачебной тайны.

Версию об алкогольном опьянении Бондаренко ранее тиражировал Александр Лукашенко, заявивший, что оппозиция делает из Романа "сакральную жертву". Он распорядился очистить город от стихийных мемориалов памяти погибшего.

ФОТО: Stringer / Reuters/Scanpix

ФОТО: Stringer / Reuters/Scanpix

ФОТО: Stringer / Reuters/Scanpix

ФОТО: Stringer / Reuters/Scanpix