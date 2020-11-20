В отношении свидетелей по ДТП с Ефремовым возбудили уголовные дела за дачу ложных показаний

Эти три свидетеля были допрошены по ходатайству его адвоката Эльмана Пашаева.

На стадии предварительного следствия данные граждане не допрашивались следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве и сторона защиты об их допросе не ходатайствовала. Все эти свидетели знали об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

"Двое из них сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством", - цитирует официального представителя МВД Ирину Волк агентство.

Напомним, что третий свидетель описывал внешность незнакомого ему мужчины, который якобы сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля Ефремова до аварии. Мужчина такде утверждал, что на месте водителя никого не было.

Двое свидетелей: Андрей Гаев и Александр Кобец утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. Они утверждали, что за рулем был неизвестный, который им угрожал.

В итоге суд пришел к выводу, что показания троих свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.