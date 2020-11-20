Эйнар Фогелис избран президентом Международной федерации санного спорта

В пятницу, 20 ноября, на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) её президентом единогласно избран представитель Латвии Эйнар Фогелис.
Выборы прошли в режиме видеоконференции, а Фогелис был единственным кандидатом на этот пост. Генеральным секретарём FIL был выбран американец Дуайт Белл.
Прежний президент федерации Йозеф Фендт в феврале заявил, что на следующем конгрессе покинет пост. Конгресс должен был состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на осень. 73-летний Йозеф Фендт возглавлял федерацию на протяжении 26 лет.
Фогелис является первым представителем Латвии, который стал президентом международной федерации одного из олимпийских видов спорта. С 2018 года он занимал должность генерального секретаря федерации, а с 1994 года был вице-президентом по техническим вопросам.