Эйнар Фогелис избран президентом Международной федерации санного спорта

Выборы прошли в режиме видеоконференции, а Фогелис был единственным кандидатом на этот пост. Генеральным секретарём FIL был выбран американец Дуайт Белл.

Прежний президент федерации Йозеф Фендт в феврале заявил, что на следующем конгрессе покинет пост. Конгресс должен был состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на осень. 73-летний Йозеф Фендт возглавлял федерацию на протяжении 26 лет.