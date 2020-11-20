Пт, 20.11.2020
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Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета

Эйнар Фогелис избран президентом Международной федерации санного спорта

Эйнар Фогелис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу, 20 ноября, на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) её президентом единогласно избран представитель Латвии Эйнар Фогелис.

Выборы прошли в режиме видеоконференции, а Фогелис был единственным кандидатом на этот пост. Генеральным секретарём FIL был выбран американец Дуайт Белл.

Прежний президент федерации Йозеф Фендт в феврале заявил, что на следующем конгрессе покинет пост. Конгресс должен был состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на осень. 73-летний Йозеф Фендт возглавлял федерацию на протяжении 26 лет.

Фогелис является первым представителем Латвии, который стал президентом международной федерации одного из олимпийских видов спорта. С 2018 года он занимал должность генерального секретаря федерации, а с 1994 года был вице-президентом по техническим вопросам.

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