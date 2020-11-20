Мартин Дукурс начал сезон с золотой медали в Сигулде

В пятницу, 20 ноября, латвийский скелетонист Мартин Дукурс стал победителем первого этапа Кубка мира, который прошёл в Сигулде.
Мартин Дукурс показал лучший результат в обоих заездах, в то время как его брат Томас показал второй и четвёртый результаты, упустив возможность подняться на пьедестал.
Результат Мартина Дукурса - 1 минута 40,44 секунды. Второе место занял немец Феликс Кайзингер (+0,79), третье - его соотечественник Александер Гасснер (+0,79). Томас Дукурс отстал от брата на 0,93 секунды и занял четвёртое место.
Ранее латвийская скелетонистка Эндия Терауда на дебютном для себя этапе Кубка мира заняла третье место, уступив австрийке Янине Флок и представительнице Нидерландов Кимберли Бос.
Кубок мира по скелетону проводится совместно с Кубком мира по бобслею, который стартует 21 ноября.
Второй этап Кубка мира по скелетону также пройдёт в Сигулде 27 ноября. Затем соревнования переместятся в австрийский Иннсбрук.