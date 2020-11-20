Фото ⟩ В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в офисе микрофинансовой организации

"Дождь" со ссылкой на "Sputnik.Грузия" пишет, что мужчина сделал несколько обращений. В первом он требовал принять закон, запрещающий азартные игры, снизить годовую ставку кредитов до 7% и понизить цены на лекарства. Еще одно обращение он передал через заложника - в частности, преступник заявлял, что американцы не должны "решать за меня в моей стране, что мне нужно", и говорил, что с сегодняшнего дня "начинается возрождение Грузии" и ему "не помешают ни Саакашвили, ни Иванишвили".