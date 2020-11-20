Пт, 20.11.2020
Согласно данным опроса, типичный латвийский русскоязычный европеец - это, чаще всего, молодой человек в возрасте от 18 до 34 лет, скорее всего, с высшим образованием, с доходами от средневысоких до высоких. Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"
Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"

Фото ⟩ В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в офисе микрофинансовой организации

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером 20 ноября в Тбилиси вооруженный мужчина захватил в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации NBC. 

"Дождь" со ссылкой на "Sputnik.Грузия" пишет, что мужчина сделал несколько обращений. В первом он требовал принять закон, запрещающий азартные игры, снизить годовую ставку кредитов до 7% и понизить цены на лекарства. Еще одно обращение он передал через заложника - в частности, преступник заявлял, что американцы не должны "решать за меня в моей стране, что мне нужно", и говорил, что с сегодняшнего дня "начинается возрождение Грузии" и ему "не помешают ни Саакашвили, ни Иванишвили".

Как отмечает издание, операция по освобождению заложников продолжалась более двух часов. Никто из них не пострадал, преступник задержан. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

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