Видео ⟩ Интернет-хит: Мальчик с индонезийскими корнями исполняет песню Ренарса Кауперса

В день рождения Латвии Кауперс опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлены особо душевные кадры - мальчик по имени Эмил поет песню Mana dziesma группы Prāta vētra.

"Друзья прислали это видео и сообщение: "Эмилу 4 года.

Его мама Лаура - латышка, папа - индонезиец. Они живут в Амстердаме. Для мамы очень важно сохранить все латышское, поэтому она вместе с сыном поет много латышских песен и читает книги. 1

Каждый год Эмил проводит лето вместе с мамой в Латвии. Любимая латышская группа Эмила - Prāta vētra, а его мечта - хотя бы раз спеть с Ренарсом Кауперсом".

Эмил, ты большой молодец! Когда в следующий раз будешь в Латвии, не стесняйся сообщить - следующие поздравления Латвии споем вместе!", - подписал публикацию Кауперс.

Видео сразу же приобрело огромную популярность в соцсетях, и люди спешат комментировать выступление мальчика.