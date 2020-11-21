Видео ⟩ Интернет-хит: Мальчик с индонезийскими корнями исполняет песню Ренарса Кауперса

Лидер группы Prāta vētra Ренарс Кауперс 18 ноября поделился в социальных сетях красивым видео, которое быстро завоевало широкое признание.
В день рождения Латвии Кауперс опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлены особо душевные кадры - мальчик по имени Эмил поет песню Mana dziesma группы Prāta vētra.
"Друзья прислали это видео и сообщение: "Эмилу 4 года.
Его мама Лаура - латышка, папа - индонезиец. Они живут в Амстердаме. Для мамы очень важно сохранить все латышское, поэтому она вместе с сыном поет много латышских песен и читает книги.
Каждый год Эмил проводит лето вместе с мамой в Латвии. Любимая латышская группа Эмила - Prāta vētra, а его мечта - хотя бы раз спеть с Ренарсом Кауперсом".
Эмил, ты большой молодец! Когда в следующий раз будешь в Латвии, не стесняйся сообщить - следующие поздравления Латвии споем вместе!", - подписал публикацию Кауперс.
Видео сразу же приобрело огромную популярность в соцсетях, и люди спешат комментировать выступление мальчика.
"Гордость за латышей мира!", "Уважение маме!", "Бесконечно мило!", "Растет конкурент Ренарса!", "Действительно фантастика!" - такие комментарии можно прочитать под видео. Видео собрало уже почти три тысячи "лайков"